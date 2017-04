Schüler zeigten ihr Redetalent

24.04.2017, 16:04 Uhr

Zehn Finalisten

Sechs Teilnehmer in der Klassischen und vier Teilnehmer in der Spontanrede – die jeweils Besten der Landesvorbewerbe im März – traten nun im Landesfinale an. Sechs bis acht Minuten und zwei bis vier Minuten lauteten die Zeitvorgaben für eine Rede in der jeweiligen Kategorie zu aktuellen Themen. Die beiden Erstplatzierten werden am Bundesfinale am 24. Mai in Wien teilnehmen.

Sieg ging nach Eisenstadt

"Jugendliche konnten überzeugen"

Sieger in der Klassischen Rede wurde Philipp Wagner vom BG/BRG/BORG Eisenstadt mit einer Rede zum Thema „Wer sind wir?“. Als Sieger in der Kategorie Spontanrede ging Alexander Küffer vom BRG Oberschützen hervor; sein Thema: „Umwelt, Geographie und Landwirtschaft“.„Bei wichtigen Lebensereignissen kommt es immer auf die mündliche Sprache an – egal ob im Studium, in einem Bewerbungsgespräch oder im späteren Berufsalltag. Gute Reden können Menschen mitreißen und überzeugen. Der diesjährige Redewettbewerb hat gezeigt, dass sich die Jugendlichen der Herausforderung gestellt haben und mit ihren Reden überzeugen können“, betonte Jugendlandesrätin Astrid Eisenkopf, die gemeinsam mit Heinz Josef Zitz, dem Landesschulrat-Präsidenten, die Siegerehrungen übernahm.