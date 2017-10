Schutz und Hilfe für Kinder in Gefahrensituationen

19.10.2017, 14:50 Uhr

Wenn Kinder die Orientierung verlieren, sich verletzen oder bedrängt fühlen, dann kann ein Geschäftslokal, eine Gaststube oder eine Büroräumlichkeit wichtig sein. Der Aufkleber mit dem Slogan „Komm herein – hier findest Du Hilfe“ am Geschäftsportal soll den Kindern signalisieren, dass ihnen hier geholfen wird. Über die Bedeutung der Aufkleber wurden die Kids vom LSR informiert. Start der Aktion war in der Volksschule in Eisenstadt.