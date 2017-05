Siegendorf sucht den härtesten Feuerwehrmann

SIEGENDORF. Am 20. Mai lädt die Feuerwehr Siegendorf zum „Toughest Firefighter Alive-Austria“. Im Laufe des Tages, ab 9 Uhr, werden sich die zähesten Feuerwehrmänner untereinander in einem harten Wettkampf messen. Ein Rekordstarterfeld aus diversen europäischen Nationen, gespickt mit Weltmeistern, weiblichen Teilnehmern und Top-Athleten im Teamwettkampf werden tagsüber für Action vor dem Feuerwehrhaus sorgen.

Schalltaxi spielt auf Nach dem Wettkampf wird es unmittelbar daneben – in der Reithalle – laut werden, wenn die St. Margarethener Band Schalltaxi beim Feuerwehrfest auf der Tanzfläche für Stimmung sorgt.

Für beste Kulinarik wird die Feuerwehr nicht nur am Samstag, sondern auch am Sonntag beim Frühschoppen mit dem Musikverein sorgen.