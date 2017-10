Sterntalerhof: Freude schenken und Hoffnung säen

16.10.2017, 00:00 Uhr

Wertvolle Geschenkideen für einen guten Zweck

Treue Spender

„Doppelte Zufriedenheit“

Große Auswahl an Geschenkboxen

Weihnachtspackerln

Der Sterntalerhof kümmert sich seit knapp zwei Jahrzehnten als Kinderhospiz und Familienherberge um Familien mit schwer, chronisch bzw. sterbenskranken Kindern. Die Mission lautet: „Das Gefühl von Unbeschwertheit und Glück, Zuversicht und Lebensfreude für Kinder und deren Familien, die nicht wissen, wie lange es noch ein gemeinsames Morgen gibt!“Der Sterntalerhof wird vom ersten Tag an ausschließlich von der Zivilgesellschaft getragen, das heißt von einem Netzwerk aus treuen Spendern und partnerschaftlichen Unternehmen, freiwilligen Unterstützern und ehrenamtlichen Helfern.Zu einer fixen Säule der finanziellen Absicherung haben sich im Laufe der Jahre die Geschenkboxen vom Sterntalerhof entwickelt. „Neben der professionellen Abwicklung freut es mich besonders, dass unsere „Packerln‘ gleichermaßen zur Unterstützung unserer Arbeit wie auch zur Freude der Beschenkten beigetragen und damit zur doppelten Zufriedenheit der Käufer“, sagt Mag. Harald Jankovits, geschäftsführender Vorstand am Sterntalerhof.Neben den vertrauten Klassikern „Kraft schöpfen“ – „Ruhe finden“ – ”Danke sagen“ sowie „Wohl fühlen“ finden sich heuer neue Geschenkideen wie die zwei starken Boxen „Body & Soul“ und „Hippokrates lässt grüßen“, die Körper, Geist und Seele in Bewegung bringen. Für exquisite, kulinarische Genüsse sorgen die Boxen von „Morgenstund hat Gold im Mund“ über „Der Berg ruft“ bis hin zu „Dinner for one“. Wieder mit dabei die edlen Selektionen, die ausgewählte Köstlichkeiten mit dem gewissen Etwas enthalten. Von feinstem Bio-Kräutersirup bis zu edlem Whisky erfüllen diese Boxen höchste Ansprüche.Spielespaß für alle Altersklassen garantieren die in Handarbeit entstandenden Holzspiele wie „Knoten im Kopf“, „Mensch ärgerlich“ oder der „Turmbau zu Kitzladen.“Als sinnvolle Bescherung bieten sich die Sterntaler-Weihnachtspackerln an – erstmals in den Varianten Small, Medium und Large. Sie machen ganz besondere Freude – nicht nur den Beschenkten, sondern auch speziell den Kindern und ihren Familien am Sterntalerhof.