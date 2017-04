Ungar nach Einbruch auf der Flucht gefasst

24.04.2017, 10:13 Uhr

Bei Tat ertappt

ST. MARGARETHEN. In den Nachmittgasstunden des 23. Aprils konnten Beamte der Landesverkehrsabteilung im Gemeindegebiet von Jois drei ungarische Staatsangehörige nach einem Einbruch in St. Margarethen festnehmen.Gegen 15.45 Uhr konnten Besucher des Familyparks in St. Margarethen einen Mann beobachten, welcher gerade ein Auto aufbrach. Als der Täter die Zeugen bemerkte, flüchtete er mit einem PKW mit ungarischem Kennzeichen ohne Diebesgut. Es wurde sofort eine Funkfahndung nach dem flüchtigen PKW veranlasst.

In Jois gestoppt

Beamte der Landesverkehrsabteilung Eisenstadt konnten den PKW im Ortsgebiet von Jois anhalten. Im PKW saßen drei ungarische Staatsangehörige, ein 37-jähriger Mann, eine 28-jährige Frau und ein 15-jähriger Bursche.Alle drei konnten von den Zeugen eindeutig der Tathandlung zugeordnet werden. Im Fahrzeug konnten zwei Schraubenzieher aufgefunden werden, welche sichergestellt wurden. Eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft wird erstattet.