Unterwegs mit der Waldquelle Familie 2017

19.07.2017, 08:00 Uhr

Christian, Sandra, Nele und Ben sind seit dem Frühjahr in der Natur unterwegs, gut verstaut im Rucksack ist immer eine Flasche Waldquelle mit dabei.



Viermal pro Woche in der Natur

Ihre Geschichte begann genau hier: Anfang 2017 machten wir – von der Waldquelle – uns gemeinsam mit den Bezirksblättern auf die Suche nach der „Waldquelle Familie“. Gefunden haben wir sie mit Christian, Sandra, Nele und Ben. Sie sind seither für uns aktiv und mobil, gut verstaut im Rucksack ist immer eine Flasche Waldquelle mit dabei.Mindestens viermal pro Woche ist die vierköpfige Familie, beheimatet in der Nähe von Eisenstadt, im Freien unterwegs. „Wir sind abenteuerlustig“, da sind sich alle einig. Christian und Sandra sowie ihre Schützlinge Nele und Ben teilen die Werte der Waldquelle, ihnen sind Natur, Heimat und die Familie besonders wichtig. Gemeinsam erkunden sie das Burgenland, zuletzt gemeinsam mit Lamas am Elfenhof oder mit Kater Filippo im Family Park in St. Margarethen.

Abenteuer verfolgen

Welche Abenteuer Familie Winhofer diesen Sommer noch erlebt, lässt sich auf waldquelle.at/familie herausfinden. Hier bloggt Mama Sandra über die spannenden Erlebnisse. Ein Fixpunkt, egal wohin es geht: natürliches Waldquelle Mineralwasser sowie eine Flasche der neuen Waldquelle Frucht „Erdbeer & Minze“, der Lieblingssorte von Nele und Ben.