Vandalenakt im Gymnasium Kurzwiese

11.05.2017, 17:02 Uhr

„Es ist drei in der Früh und ich bin ein bisschen fett“ wurde von Vandalen auf eine Schultafel geschrieben

Kein Einfluss auf Matura

EISENSTADT. Aus der Wand gerissene Waschbecken, ein zerstörtes Fernsehgerät, ein demolierter CD-Player und ausgeräumte Regale – so präsentierten sich Teile des Gymnasiums Kurzwiese vergangenen Mittwoch morgen. „Feuerlöscher wurden versprüht und am Gang ist sogar die Notdurft verrichtet worden“, beschreibt Direktorin Karin Rojacs-Pichler die Situation.Die Direktorin der Schule, die sich gerade im Umbau befindet, ist jedoch froh, dass kein größerer Schaden entstanden ist. „Bis auf den CD-Player sind nur Dinge zerstört worden, die im Neubau keine Verwendung mehr gefunden hätten“, so Rojacs-Pichler über ein Klavier, Computer oder Bildschirme, die unangetastet blieben.„Die Polizei war mit der Spurensicherung fertig, bevor die Mathematik-Matura startete“, erklärt die Direktorin, dass der Einbruch auch keinen Einfluss auf die Prüfungen hatte.

Einstieg über Dach

Fenster eingeschossen

Zugang verschaffte sich der oder die Täter vermutlich über eine Dachluke. „Das war sicher nicht ungefährlich! Denn die Vandalen mussten ein zweistöckiges Gerüst erklimmen, bevor sie über ein Schrägdach zur Luke kamen, die sie danach eintraten. Im Dunkeln gelangten sie über den Dachboden in den zweiten Stock und sorgten für Schäden in zwei 8. Klassen. Ich glaube nicht, dass es ein Einzeltäter war und ich denke, sie haben sich im Gebäude ausgekannt“, mutmaßt die Direktorin.Nicht der erste Akt von Vandalismus im Gymnasium. In der Nacht auf 2. Mai wurde ein Fenster im zweiten Stock eingeschossen – die Polizei geht als Tatwaffe von einer Gummischleuder aus.Die Höhe des Schadens steht in beiden Fällen noch nicht fest, die Polizei Eisenstadt ermittelt auch im Hinblick auf Vandalismus.