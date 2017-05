VBgm. Christoph Wolf: Fahr nicht fort, kauf im Ort

10.05.2017, 13:23 Uhr

„Unser Ziel ist es, mehr Bewusstsein für Hornsteiner Unternehmen und für Regionalität zu schaffen. Jeder Euro, den wir in Hornstein belassen, sorgt für ein vielfältiges und nahes Angebot, für Arbeitsplätze und für eine florierende Gemeinde!“ dafür setzt sich VBgm. Christoph Wolf ein. „Daher wählten wir den Slogan ‚Fahr nicht fort, kauf im Ort‘!“

Jeder Hornsteiner Haushalt bekommt in den nächsten Wochen ein umweltbewusstes Baumwoll-Sackerl für seinen Einkauf in Hornsteins Betrieben. Gleichzeitig haben wir alle Hornsteiner Nahversorger in einem Folder zusammengefasst, um auf die breite Palette an Angeboten aufmerksam zu machen. „Diese Vielfalt kann nur erhalten werden, wenn wir vor Ort einkaufen und unsere Kaufkraft in Hornstein belassen!“ setzt Wolf fort.Für Ihren Einkauf vor Ort gibt es jede Menge Gründe:• Frische Lebensmittel - direkt vom Erzeuger• Produkte zum Angreifen, Probieren, Genießen• Kompetente und freundliche Beratung• Umfangreiche Serviceleistungen• Keine weiten Wege - schont die Umwelt• Qualität aus Hornstein„Der Einkauf vor Ort sichert und verbessert unsere Lebensqualität. Kurze Wege sparen Zeit, Geld und Nerven und nebenbei tut man Gutes für die Umwelt. Mit jedem Einkauf in Hornstein helfen wir unseren Betrieben und sichern so die Zukunft des Standortes. Die Betriebe können wachsen, Arbeits- und Ausbildungsplätze für die Hornsteinerinnen und Hornsteiner entstehen!“ fasst Wolf zusammen.In Hornstein kaufen. Weil es nahe liegt.