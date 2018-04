27.04.2018, 15:21 Uhr

Eröffnung der Ausstellung „Schicksalsjahr 1938 – NS-Herrschaft im Burgenland“

Zeitzeugen und Originalexponate

Fischer: „Den Wert der Demokratie erkennen“

Anfang 1939: Nur noch 12 Juden im Burgenland

EISENSTADT (uch). Das Landesmuseum Burgenland zeigt gemeinsam mit dem Österreichischen Jüdischen Museum eine Sonderausstellung, die sich mit den burgenländischen Aspekten des schicksalshaften Jahres 1938 auseinandersetzt.Mit einer Vielzahl von Exponaten, Bildern, Filmen und Interviews mit Zeitzeugen sowie einer virtuellen Rekonstruktion der 14 burgenländischen Synagogen und Bethäusern wird versucht, die politischen und gesellschaftlichen Hintergründe rund um den Anschluss im März 1938 zu erzählen. „Wir lassen auch in einem hohen Maß Originalexponate aus dieser Zeit sprechen. Ein Großteil wurde uns von der Bevölkerung nach einem Sammelaufruf zur Verfügung gestellt. Ohne diese Exponate wäre die Ausstellung nicht möglich gewesen“, so Kurator Dieter Szorger.Prominenter Eröffnungsgast war unter anderem Alt-Bundespräsident Heinz Fischer. Er wies darauf hin, wie wichtig es sei, die Vergangenheit zu kennen, um die Gegenwart zu verstehen. Sich mit den Ereignisse im Jahr 1939 auseinanderzusetzen heiße auch etwas Gutes für die Zukunft zu tun – „nämlich, den Wert der Demokratie zu erkennen. Dafür muss man etwas tun, die fällt einem nicht in den Schoß.“LH Hans Niessl betonte, „dass wir uns 80 Jahre nach dem Anschluss mit dem dunkelsten Kapitel unserer Geschichte stellen müssen. Wir haben die Verantwortung des Erinnerns“, so Niessl.Claudia Prutscher, Vizepräsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde, meinte: „Es ist traurig zu wissen, welch blühendes, jüdisches Leben es hier gegeben hat.“ Dazu liefert LH Niessl die historischen Fakten: „Ende November 1938 haben rund 1.700 Juden aus dem Burgenland in Wien auf eine Ausreisemöglichkeit gewartet. Anfang 1939 haben sich nur mehr zwölf Juden im Burgenland befunden.“