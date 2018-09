Zielsicher: Jochen Szorger holt Silber im Para-Schießen

20.09.2018, 13:29 Uhr

Szorger holt Silber



Zum zweiten Mal mit dabei: der ehemalige Cobra-Beamte Jochen Szorger. Seit einem Dienstunfall behindert trat der Siegendorfer in den Disziplinen LP5 (acht Serien zu fünf Schuss in jeweils zehn Sekunden) und LP1 (60 Einzelschüsse in 75 Minuten) an.Obwohl der LP5-Wettkampf für den Polizeisportverein-Athleten nicht optimal lief – er verpatzte seine zweite Serie – reichte es unter dem Strich zum Vize-Staatsmeistertitel. Ein voller Erfolg für das Mitglied des Burgenländischen Behindertensport-Vereins, nachdem er bei seiner Premiere im Vorjahr Bronze erschoss.

Undankbarer 4. Platz



Am Folgetag stand die Disziplin LP1 am Programm. Nach rund 30 Schuss beeinflussten Szorger seine chronischen Schulterschmerzen massiv – trotzdem landete er auf Rang vier und verpasste das Podium nur um vier Ringe.