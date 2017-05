Zum 1. Mai ging's rund im Bezirk

02.05.2017, 11:54 Uhr

Am Sonntag folgte die Maifeier am Osliper Sportplatz, wo VBgm. Paul Walzer unter anderem KO Robert Hergovich und LR Astrid Eisenkopf begrüßt werden durften. Die SPÖ-Nachwuchs stellte in Oslip einen 20 Meter hohen Maibaum auf und gestaltete gemeinsam mit den SPÖ-Mitarbeitern ein schönes Fest.

Doskozil in Siegendorf

Wandern und radeln

Auch die Siegendorfer SPÖ lud zu einer Kundgebung zum 1. Mai, der auch BM Hans Peter Doskozil beiwohnte. Wie in Siegendorf lud auch Hornstein zu einem Platzkonzert der Musiker samt anschließendem Fackelumzug.Darüber hinau wurde am Sonntag in Steinbrunn, St. Margarehten, Klingenbach und Neufeld zu Events rund um den 1. Mai geladen.Am Montag fand der Veranstaltungsreigen seine Fortsetzung: so lud unter anderem Hornstein zu einer Wanderung zum Schönen Jäger, Neufeld zu einem Familienfest oder Purbach zu einer Radtour. In vielen anderen Orten wurden ähnliche Veranstaltungen abgehalten.„Für uns sind die ‚Leistungsträger‘ die Arbeitnehmer. Das sind die in der Schlosserblauen, die im Krankenhauskittel, auch die in der Jeans, die hart für ihr Gehalt arbeiten. Für diese Menschen setzen wir uns ein!“, so Hergovich rund um den 127. Tag der Arbeit.