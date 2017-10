Ruster Herbst Zeitlos

AT

, Rust , 7071 Rust AT

Seehof und div. Keller , Rust , 7071 Rust AT

Rust: Seehof und div. Keller |

Programm:



Samstag, 4. November

13:00 Uhr: Weinsegnung im Seehof (Hauptstraße 31), 14:00 Uhr - mind. 18:00 Uhr: Weindegustation in den Kellern, 14:00 Uhr - mind. 18:00 Uhr: Themenverkostung im Seehof



Sonntag, 5. November

13:00 - mind. 18:00 Uhr: Weindegustation in den Kellern, 13:00 - mind. 18:00 Uhr: Themverkostung im Seehof

Kostenbeitrag: Euro 20,- pro Person bezahlbar im Seehof (Hauptstraße 31) sowie bei den teilnehmenden Weinbaubetrieben



Leistungen: Themenverkostung, Verkostung in den Betrieben.

Anzahl der offenen Keller: 28