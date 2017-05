Angelika Mileder neue Bürgermeisterin von Frankenau-Unterpullendorf

08.05.2017, 13:09 Uhr

Die 44-jährige Angelika Mileder ist verheiratet, hat drei Kinder und ist in Oberpullendorf im Verkauf tätig. Seit 2012 gehört sie dem Gemeinderat an und war bisher im Prüfungs- und Sanitätsausschuss tätig. Außerdem ist sie seit 10 Jahren Obfrau des örtlichen Verschönerungsvereins. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und bedanke mich für das Vertrauen in meine Person. Besonderen Wert lege ich auf die Zusammenarbeit auf allen Ebenen, wobei mir die Stärkung des Miteinanders der Ortsteile Frankenau, Unterpullendorf, Groß- und Kleinmutschen ein großes Anliegen ist. Toni Blazovich danke ich für seine großen Einsatz für unsere Gemeinde und seine Ortsteile“, sagt Mileder.

„Ich gratuliere Angelika Mileder zur Wahl zur Bürgermeisterin. Ich bin mir sicher, dass die gute Arbeit für die Menschen in Frankenau, Unterpullendorf, Groß- und Kleinmutschen fortgeführt wird. Angelika Mileder ist als Kommunalpolitikerin bereits mit den Aufgaben vertraut und hat bisher bereits großes Engagement gezeigt. Ich danke ihr für die Bereitschaft, diese verantwortungsvolle Position anzunehmen. Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit und wünsche ihr alles Gute und viel Erfolg“, so Bezirksparteiobmann Niki Berlakovich.„Als Bezirksparteiobmann bedanke ich mich bei Toni Blazovich für seinen großen Einsatz und langjähriges Engagement in Frankenau, Unterpullendorf, Groß- und Kleinmutschen. Mit seiner umgänglichen und humorvollen Art hat er in der Gemeinde und in der Region sehr viel bewegt. Ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute“, so Bezirksparteiobmann Berlakovich.