Neue Arbeitsplätze durch „Gründer-Boom“

26.07.2017, 12:17 Uhr

Die hohe Attraktivität des Standorts Burgenland zeigt sich derzeit auch an einer Vielzahl von Betriebsansiedlungs- und Investitionsprojekten. „Der Wirtschaftsstandort Burgenland ist im Aufwind. Das Burgenland steht wirtschaftlich so gut da wie noch nie in seiner Geschichte“, erklären Landeshauptmann Hans Niessl und SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich. Insgesamt 920 neue Arbeitsplätze mit Investitionen in der Höhe von 175 Millionen Euro sind im Zuge dieser Vorhaben heuer bereits geschaffen worden bzw. im Entstehen.

„Was wir sehen, ist ein ‚Gründer-Boom‘ im Burgenland. Das ist ein Erfolg der Arbeitnehmer, der Unternehmen, aber auch der Politik, die die richtigen Rahmenbedingungen schafft“, betont SPÖ-Klubchef Hergovich. Damit das Burgenland weiterhin wirtschaftlich erfolgreich bleibt, setzt die SPÖ auf verstärkte Investitionen, Bürokratieabbau sowie Forschung und Entwicklung. „Wir müssen das Burgenland schon jetzt auf die Zeit nach Ende der laufenden EU-Förderperiode 2020 vorbereiten“, machen die SPÖ-Politiker klar. Die gute Entwicklung im Tourismus werde außerdem durch die hohe Investitionsbereitschaft von Gemeinden wie Rust vorangetrieben.

Rekord-Wirtschaftswachstum, steigende Beschäftigung, sinkende Arbeitslosigkeit: Die wirtschaftliche Entwicklung im Burgenland ist hervorragend.

Standort weiter stärken: Entbürokratisierung

Einerseits investieren die Gemeinden massiv, andererseits aber auch das Land mit einer Rekordwirtschaftsförderung, bilanziert LH Niessl: „Im ersten Halbjahr 2017 wurden insgesamt 4,7 Millionen Euro an Wirtschaftsförderung ausbezahlt. 169 Förderfälle wurden abgerechnet und allein damit 35,8 Millionen Euro an Investitionsvolumen ausgelöst.“ Der Landeshauptmann verwies auf acht Großprojekte, die derzeit landesweit realisiert werden – etwa die Ansiedlung der Wein- und Sektkellerei Schlumberger in Müllendorf oder den weiteren Ausbau des Industriegebiets Hornstein mit dem Leitbetrieb Sigmapharm. Im Businesspark Parndorf sollen insgesamt 450 neue Mitarbeiter Beschäftigung finden, im Businesspark Kittsee 180 neue Beschäftigte.„Die Stimmung in der burgenländischen Wirtschaft ist gut. Wir verzeichnen ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum, Rekordbeschäftigung und ein Sinken der Arbeitslosigkeit. Beim Außenhandel hatten wir zuletzt einen neuen Rekord mit 2,1 Milliarden Euro an Exporten“, betont SPÖ-Klubobmann Hergovich, der auch zusätzliche Investitionsprojekte im Bezirk Eisenstadt hervorstreicht: So sind im Industriegebiet Hornstein bereits weitere Betriebsansiedlungen in Vorbereitung; im Gewerbezentrum Siegendorf wird gerade ein neues Einkaufszentrum und die das neue Betriebsgebäude eines Elektronik-Fachbetriebs errichtet.Die SPÖ wolle sich angesichts dieser Erfolge nicht zurücklehnen, so Hergovich: „Das Burgenland ist bei der Bewilligung von Betriebsanlagen sehr effizient – das loben auch Investoren. Wir wollen aber noch schneller, effizienter und bürgerfreundlicher werden. Daher starten wir schon im Sommer mit der Vorbereitung von weiteren Entbürokratisierung-Maßnahmen, mit der Entrümpelung der Landesgesetzgebung und Rechtsbereinigung.“ Das Land werde zudem weiter die Investitionen in Wirtschaft und Beschäftigung forcieren, sowie weitere Synergien nutzen, kündigt Landeshauptmann Niessl an: „Wir haben die Forschung mit der ‚Forschung Burgenland‘ auf neue Beine gestellt und konnten die Forschungsquote bereits von 0,6 auf 0,9 % steigern. So wie in der Forschung setzen wir auch das Programm Verwaltungsentwicklung weiter um. Dadurch haben wir bereits neue und schlankere Strukturen geschaffen, die auch raschere Verfahren für die Wirtschaft bedeuten.“