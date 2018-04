ÖVP Burgenland hat sich für türkis entschieden

25.04.2018, 12:39 Uhr

„Umfärbeaktion“ von der Landespartei bis in die Ortsgruppen

Schwarz und gelb haben ausgedient

Steiner wünscht sich türkis in aller Bundesländern

EISENSTADT (uch). „Wir haben uns in Anlehnung an die Bundespartei für türkis entschieden“ verkündete ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner und ergänzte: „Diese Farbe steht für Veränderung und hat in der ÖVP einiges bewirkt.“Die bisherigen Kampagnenfarben schwarz und gelb sind damit passe. Ab sofort wird auf allen Ebenen – von der Landes- bis zu den Ortsparteien – türkis zur bestimmenden Farbe. Über die Kosten dieser „Umfärbeaktion“ wollte Landesgeschäftsführer Christoph Wolf keine Auskunft geben. Es soll sich um „relativ geringe Beiträge“ handeln.Die Entscheidung für türkis fiel bereits vor längerer Zeit, allerdings standen durch die Nationalrats- und Gemeinderatswahl „andere Themen im Vordergrund“, so Steiner, der sich ein einheitliches Auftreten der Volkspartei in allen Bundesländern wünscht.