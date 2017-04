SPÖ beim Thema KRAGES in Erklärungsnot

27.04.2017, 13:52 Uhr

„Die Vorgänge in der KRAGES sind für die SPÖ blamabel und für unser Land ein Skandal. Auch die sich widersprechenden Aufklärungsversuche gehen ins Leere. Die SPÖ ist in Erklärungsnot“, sagen Klubobmann Christian Sagartz und Landesgeschäftsführer Christoph Wolf.

Im Vordergrund des Gesundheitswesens muss die medizinische Versorgungssicherheit im gesamten Land stehen. „Die ÖVP spricht sich für eine Standortgarantie für alle fünf burgenländischen Krankenhäuser aus. Auch das Krankenhaus Eisenstadt muss gestärkt werden und erhalten bleiben, um die medizinische Versorgung im nördlichen Burgenland abzusichern und auszubauen“, so der ÖVP-Landesgeschäftsführer.

Dass René Schnedl als Geschäftsführer der Burgenländischen Krankenanstalten-Gesellschaft (KRAGES) vorzeitig abberufen wurde, ist ein lupenreiner SPÖ-Skandal. Es wird von Schreiduellen im Landhaus berichtet, weil dem Landeshauptmann widersprochen wurde. Es folgte sogar ein Polizei-Einsatz in Schnedls Privathaus – nun steht eine Auseinandersetzung vor dem Arbeitsgericht bevor. „Das ‚System Nießl‘ hat sich damit erneut gezeigt. Wer nicht spurt, bekommt einen Maulkorb. Wer nicht nach der Pfeife tanzt, wird entlassen. Die Entlassung des KRAGES-Geschäftsführers enttarnt die parteipolitischen Machenschaften des SPÖ-Chefs“, so Wolf.Klubobmann Christian Sagartz fragt: „Wie weit ist es in unserem Land schon gekommen, wenn SPÖ-Parteisekretär Dax vorgeschickt wird, um die Entlassung in einem Landesbetrieb zu erklären? SPÖ-Landesrat Darabos hat später neue und ganz andere Vorwürfe gegen Schnedl gebracht. Das beweist, dass alle vorher aufgezeigten Vorwürfe aus der Luft gegriffen waren.“ Dax und Darabos haben sich mehrmals widersprochen: Während Dax von angeblichen inhaltlichen Gründen sprach, hat sich Darabos ganz auf die Person Schnedl eingeschossen. „Als Volkspartei fordern wir Transparenz und kein Vertuschen der SPÖ-Fehler!“, so der ÖVP-Klubobmann abschließend.