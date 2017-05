BEZIRKSBLÄTTER Medien-Workshop in Purbach

11.05.2017, 08:44 Uhr

Die BEZIRKSBLÄTTER luden unter dem Motto „Medienarbeit leicht gemacht“ in Paulis Stuben

PURBACH. Wie muss ein Pressetext, ein Foto oder eine Bildunterschrift aussehen? Wie unterscheidet sich ein Online-Bericht von einem Zeitungsartikel? Und vor allem – wie kann ich als „Regionaut“ bei den Bezirksblättern Teil einer großen Online-Community werden?Das alles und vieles mehr erfuhren die interessierten Teilnehmer beim Medien-Workshop der Bezirksblätter Burgenland in Paulis Stuben in Purbach.

Regionauten-Beiträge

www.meinbezirk.at/burgenland

Der Bezirksblätter-Chefredakteur Christian Uchann zeigte anhand von gelungenen Regionauten-Beiträgen, wie leicht man Berichte von Vereinsaktivitäten auf der Online-Plattformumsetzen kann. „Die besten Beiträge werden auch in der Print-Ausgabe der Bezirksblätter berücksichtigt“, erklärt Uchann den rund 20 Workshop-Teilnehmern in Purbach. Diese zeigten an dem rund 1,5 Stunden andauernden Vortrag reges Interesse an der Medienarbeit.Letzte offene Fragen der Teilnehmer wurden im Anschluss bei einem gemeinsamen Snack geklärt.