7x Gold, 2x Silber, 2x Bronze und 11 A-Finale für Anastasia Barcal, Sina Renner, Hannah Lackner und Paul Pfeifer.

24.07.2017, 15:57 Uhr

Zu viert vertraten die SchwimmerInnen der ESU am Wochenende die ESU bei den Österreichischen Meisterschaften der Nachwuchsklasse in Kapfenberg. Das Ergebnis kann sich trotz minimiertem Team sehen lassen und man darf sehr stolz auf den Schwimmernachwuchs der ESU sein.Abseits der Großschauplätze mit WM in Budapest und Jugendolympiade in Györ, fanden am Wochenende die Nachwuchsmeisterschaften traditionell in Kapfenberg statt. Die ESU war mit einem sehr kleinen Team am Start, da einige der Spitzenschwimmer abwesenheitsbedingt nicht teilnehmen konnten. Verzichten musste die ESU unter anderem auf Maximilian Schubert und Alexander Szekely. Im letzten halben Jahr, haben sie bewiesen, dass sie zur österreichischen Spitze zählen und zu den besten ihrer Klasse gehören. Das Fehlen der Beiden hat die Mannschaft der ESU massiv geschwächt. Nichts desto trotz platzierte sich die ESU als bester burgenländischer Verein mit 7 Gold, 2 Silber und 2 Bronze im absoluten Österreichischen Spitzenfeld.

Vor allem das Mädchenteam mit Anastasia Barcal, Sina Renner und Hannah Lackner, die sich bereits bei den Österreichischen Kindermannschaftsmeisterschaften im vorderen Spitzenfeld platzieren konnten, zeigten ihre Größen.Vor allem Anastasia Barcal und Sina Renner lieferten sich spannende Finalläufe in dieser Staatsmeisterschaft. So konnte Anastasia Barcal bis auf einen Bewerb fast alle Läufe für sich entscheiden. Im Bewerb über 400m Freistil musste sie aufgrund einer nicht nachvollziehbaren Schiedsrichter Entscheidung trotz einer halben Beckenlänge in Führung disqualifiziert werden. Sina Renner konnte in diesem Bewerb in einem packenden Duell um Platz 2 dann noch den Sieg für die ESU davontragen. Trotz der Disqualifikation zeigten alle ESU Schwimmer was in ihnen steckte.Wenn die Entwicklung des Nachwuchses so weitergeht, kann die ESU auf ein zukunfts-erfolgversprechendes Jungmädchenteam bei Staatsmeisterschaften uvm. hoffen.Auch Paul Pfeiffer, der als einziger männlicher Teilnehmer der ESU in der Jugendklasse 2 an den Start ging, schaffte trotz härtester Rahmenbedingungen zwei Mal den Einzug ins Finale.