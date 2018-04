25.04.2018, 20:38 Uhr

war Dietmar Stockinger als einziger ESU-Athlet am Start und erschwamm in den Freistil-Bewerben über die 100m- bzw. 200m-Strecke nicht nur Gold, sondern wurde auch mit dem Siegerpokal für die beste Einzelleistung in der Allgemeinen Klasse ausgezeichnet.