Ein schlagkräftiges Duo

10.10.2017, 19:27 Uhr

Die Siegendorferin Tatjana Filipovic, aktives Mitglied des „Tornados Austria“-Vereines um Trainer Stefan Kralits, fand 2013 durch einen Bekannten, der sie zum Training mitnahm, zu dieser Sportart. „Ich war von der Dynamik und Schnelligkeit dieses Kampfsportes sofort beeindruckt“, begründet die Mittelschülerin ihre Entscheidung für Taekwondo.Das 12-jährige Bewegungstalent kann im Sportjahr 2017 auf beachtliche Erfolge zurückblicken: Trotz ihres Fliegengewichtes (36,7 kg) gewann die rede- und schlaggewandte Tatjana bei drei internationalen Turnieren in Polen, Tschechien und der Slowakei jeweils Gold in ihrer Gewichtsklasse und belohnte sich beim Slowenien-Open mit einer Bronzemedaille.Als sportlicher Saison-Höhepunkt gilt sicherlich die Kadetten-Europameisterschaft in Budapest, bei der sie derzeit zusammen mit einer Tirolerin Österreichs Farben vertritt. Auf dieses Großevent hat sich das allroundtalentgewissenhaft vorbereitet. Während die Besitzerin des schwarzen Gürtels üblicherweise 6 Trainingseinheiten pro Woche, davon ein Vereinstraining, abspult, wurde in den Sommerferien als spezielle EM-Vorbereitung die wöchentliche Trainingsintensität auf 10-12 Einheiten ausgedehnt. Mit einem Erfolgserlebnis fährt „Tati“ als überlegene Siegerin des Nestle-Schullaufes in der Altersstufe 2004/05 zu ihrer EM-Premiere.Klassenkameradin Emma Nukic betreibt seit sieben Jahren den Kickbox-Sport beim KBC Rohrbach. Die Draßburgerin war heuer mit drei Siegen bei internationalen Turnieren und als zweifache Ö-Meisterin im Pointfighting (U13 + U16) erfolgreich und belegte bei ihrer 2. EM-Teilnahme in Skopje Rang 5.