Eisenstädter Sportlerehrung 2017

12.05.2017, 09:39 Uhr

Am Donnerstag, dem 11. Mai, durften sich Eisenstadts Sportlerinnen und Sportler auf eine Ehrung im ganz besonderen Rahmen freuen: Im E_Cube wurden die besten Athletinnen und Athleten für ihre Leistungen ausgezeichnet. Die breite Palette der verschiedensten Sportarten, in denen Eisenstädter Sportler erfolgreich sind, ist Beweis für die gute Arbeit in den heimischen Vereinen.

Zahlreiche Eisenstädter Sportvereine und Einzelsportler erzielen immer wieder großartige Erfolge. Um die Anerkennung für ihre Leistungen und Verdienste sichtbar zu machen, ehrte die Landeshauptstadt verdiente Sportler und Sportfunktionäre. Bürgermeister Thomas Steiner ist die Ehrung der erfolgreichen Sportler ein besonderes Anliegen: „Ehre wem Ehre gebührt! Unsere Auszeichnung soll ein kleines Zeichen der Dankbarkeit sein, denn ohne unsere Aushängeschilder wäre der Sport nur halb so interessant. Sind es doch genau diese Vorbilder, die viele Kinder zum Nacheifern anregen und so auch dazu beitragen, dass sich mehr Menschen bewegen.“

Sportstadt Eisenstadt

Die Preisträger

Die Sportlerehrung wurde heuer zum siebten Mal durchgeführt und war eine der zentralen Forderungen aus dem Sportentwicklungsplan. „Der Sportbeirat hat sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt und dem Gemeinderat Richtlinien für diese Ehrung vorgeschlagen. Einerseits werden jährlich Sportlerinnen und Sportler ausgezeichnet, die besondere Leistungen erbracht haben. Andererseits sollen auch ehrenamtliche Kräfte vor den Vorhang gebeten werden, die sich in besonderem Maße um den Sport in der Landeshauptstadt verdient gemacht haben“, erläutert der Vorsitzende des Sportbeirates 1. Vizebürgermeister Josef Mayer.Der Landeshauptstadt liegt der Sport sehr am Herzen. Zahlreiche Sportvereine der Landeshauptstadt erhalten einerseits Förderungen der Stadt, werden aber andererseits auch mit konkreten Sachleistungen unterstützt. Für die gute Arbeit in den Vereinen ist nicht nur die finanzielle Zuwendung seitens der Stadt ein wichtiger Teil der Arbeit, weiß Bürgermeister Steiner: „Die vorhandene Infrastruktur durch die Bereitstellung der Sportstätten und Sporthallen für unsere Vereine ist die Basis für die späteren Erfolge unserer Sportlerinnen und Sportler. Meinen Dank möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich an die Verantwortlichen und Funktionäre in unseren vielen Sportvereinen richten. Sie engagieren sich, oftmals seit vielen Jahren mit hohem persönlichem Einsatz und ehrenamtlich für ‚Ihre‘ Sportlerinnen und Sportler. Sie schaffen oder beschaffen die materiellen und finanziellen Voraussetzungen für Ihre Aktiven und wirken im Hintergrund zum Wohle anderer. Ohne Sie wären diese Leistungen nicht zu erbringen. Für Ihren unermüdlichen Einsatz gebührt Ihnen Hochachtung.“Der 1940 geborene Heinz Kittelmann wurde heuer mit dem „Eisenstädter Sportkristall“ ausgezeichnet. Der Eisenstädter kam 1971 zur Sportunion Burgenland und gründete die Sektion Schießen der Union Eisenstadt, in welcher damals auch die Funktion des Sektionsleiterstellvertreters innehatte. 1972 wurde er Bezirksjugendwart und von 1975 bis 1995 war er Obmann der Union Eisenstadt. Im Jahr 1983 wurde Heinz Kittelmann in den Landesvorstand berufen, dort bekleidete er die Funktion des Landesorganisationsreferenten. 1998 wurde er schließlich zum Vizepräsidenten der Sportunion Burgenland gewählt.Sein bewundernswertes Engagement hat die Sportunion in Verband und Verein stets weiter nach vorne gebracht. Für seine Verdienste um den Sport wurde Heinz Kittelmann das Ehrenzeichen in Gold der Sportunion, 1987 das Ehrenzeichen des Landes Burgenland und 1994 das Landessportehrenzeichen in Silber verliehen.Den Breitesportpreis erhielt heuer Mag. Anitra Boszotta für ihre Verdienste rund um das Babyschwimmen in der burgenländischen Landeshauptstadt. Die 1962 geborene Eisenstädterin ist Mutter dreier Kinder. Vor 22 Jahren war sie auf der Suche nach einem Schwimmkurs für sich und ihren Sohn. Damit begann die Leidenschaft für den Babyschwimmunterricht. 1995 fiel der Startschuss für die ersten Babyschwimmkurse im Allsportzentrum. 1999 wurde dann die Austrian Babyswim Association, mit der Idee in ganz Österreich Babyschwimmen zu ermöglichen und eine Ausbildung für Instruktoren auf hohem Niveau anzubieten, gegründet.2016 wurde der Eisenstädter Babyschwimmverein gegründet und aufgrund der hohen Nachfrage starten jeden Monat neue Baby-Anfängerkurde. Für Anitra Boszotta du ihr sechsköpfiges Team ist das Schwimmen mit Kindern eine Herzensangelegenheit.In den Kategorien Schülerin/Schüler, Jugend, Allgemeine Klasse, Teamsport, Senioren und Behindertensport wurden „Sportlermedaillen in Gold, Silber und Bronze“ verliehen. Die Ehrung erfolgte für die jeweils höchste sportliche Leistung aus dem Jahr 2015.Bronze: Nathalie Parsch – USC EisenstadtSilber: Katharina Mezgolits – UNION Eis- und Rollsportclub EisenstadtGold: Genet Glass – UET DancersBronze: Patrick Huber – PSV Eisenstadt Sektion KarateSilber: Benjamin Schalling – USC EisenstadtGold: Dominik Horvath – SV PamhagenBronze: Lisa Schneider – UNION Eis- und Rollsportclub EisenstadtSilber: Antonia Lair – Eisenstädter SchwimmunionGold: Marie Zechmeister – UET DancersBronze: Sebastian Gerdenich – PSV Eisenstadt – Sektion KarateSilber: Jakob Winkler – Laufteam Burgenland EisenstadtGold: Michael Frank – ASKÖ TC EisenstadtBronze: Karoline Schwarz – Eisenstädter SchwimmunionSilber: Florencia Camara – PSV Eisenstadt Sektion KarateGold: Christina Karall – UET-DancersBronze: Herbert Wagner – PSV Eisenstadt Sektion SchießenSilber: Johannes Hahnekamp – Eis- und RollsportclubGold: Andreas Gstöttner – UBSC Artemis BurgenlandSilber: Elke Seer – Eisenstädter SchwimmunionGold: Silvia Zeltner – Union Eis- und Rollsportclub EisenstadtSilber: Dimitrij Druhinin – Eisenstädter SchwimmunionGold: Wolfgang Heiling – PSV Eisenstadt Sektion SchießenBronze: Laufteam Burgenland Eisenstadt – U18 Staffel (Caroline Bredlinger, Julia Edler und Anna Sophia Leser)Silber: UET Dancers Gruppe „SD5“ (Marlies Franta, Livia Herczeg, Laura Herdits, Elena Kittelmann, Chiara Krauscher, Helena Kroyer, Selina Kusolitsch, Jenny Leschitz, Sarah Niklesz, Evi Paeck, Elke Pingitzer, Rebecca Schindler, Teresa Schuller, Biancca Walter, Lisa Weissenberger und Marie Zechmeister)Gold: Laufteam Burgenland Eisenstadt – U16 Staffel (Julia Edler, Mavie Marth und Caroline Bredlinger)Bronze: Eisenstädter Schwimmunion – Staffel 3x2,5 km (Anna Wutschitz, Stefan Keinrath und Dietmar Stockinger)Silber: PSV Eisenstadt – Bundesliga Luftpistole (Wolfgang Heiling, Helmut Gruber, Reinhard Eder, Anita Grabenberger, Richard Zechmeister, Margit Krispel, Herbert Wagner, Alexandra Weis und Alfred Prokop)Gold: UES-Staffel 5.000 m (Johannes Hahnekamp und Michael Eisl)