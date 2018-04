ESU-Nachwuchs in Topform und USCE-Athlet Schalling knackt Uraltrekord

28.04.2018, 19:38 Uhr

Martha Felkel Jahrgang 2007/2008 erschwamm in den Bewerben 50. 100 und 200m Brust den ersten Platz. Über 200m Lagen und 400m Freistil krönte sie sich mit Silber. Im Bewerb 200m Rücken durfte sie sich über Bronze freuen. Teamkollegin Anastasia Barcal konnte den dritten Platz über 800m Freistil im Jahrgang 2005/2006 erschwimmen. Die dritte Medaillenträgerin Sina Renner Jahrgang 2005/2006 brillierte mit einer hervorragenden Zeit über 400m Lagen und konnte sich die Bronze Medaillen sichern. Über 200m Freistil erschwamm sie außerdem einen Landesrekord mit einer Zeit von 2:20,18. Das Damenquartett komplett machte Karolina Schwarz mit einem Einzug in das B-Finale in der allgemeinen Klasse in den Bewerben 50m Rücken, 100m Rücken und 200m Rücken.Bei den Herren konnte Max Schubert Jahrgang 2006/2007 wie gewohnt auf voller Länge überzeugen. 100m Rücken entschied er für sich. In den Bewerben 100m und 400m Freistil erzielte er Silber. Bronze und somit den dritten Platz erschwamm Schubert über 200m Rücken, 800m Freistil und 50m Rücken.Teamkollege Alexander Szekely erschwamm 2 Landesrekorde, jeweils über 800m Freistil, wo er auch den dritten Platz erzielte, und auch über 1500m Freistil den zweiten Platz für sich entscheiden konnte.und Benjamin Schalling konnte die Jugend-Landesrekorde über 50m und 100m Freistil verbessern, wobei jener über 50m bereits seit 1988 bestand. Weiters zeigte er auch über 200m Schmetterling und 800m Freistil mit Top-Ten Ergebnissen in seiner Altersklasse auf.Nathalie Parsch errang den zweiten Platz in ihrer Altersklasse auf der 800m Freistil-Strecke, sowie ebenfalls Topergebnisse über 200m und 400m Freistil, sowie über 200m Brust.Simona Hanzlikova schwamm auf der 1500m Freistilstrecke auf Rang drei und über 200m Rücken und 800m Freistil ebenfalls in die Top Ten.Als Drittplatzierter aufs Stockerl durfte auch Raphael Schweiger über 200m Schmetterling.Für weitere Top-Ten-Ergebnisse und persönliche Bestleistungen der Tamás Plangár-Truppe sorgten auch Joy Diewald, sowie Nico und Robin Jäger.