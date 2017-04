fit kids Dance Team tanzt sich zum World Dance Cup in Offenburg (D)

23.04.2017, 22:21 Uhr

Bei den bisherigen Wettbewerben konnten die Mädls mehrere Landesmeistertitel und einen österreichischen Meistertitel sowie einen Vizemeistertitel ertanzen.Dadurch konnte sich das Team rund um Trainerin Naima Langenberger auch für die European Championship in Mattrei qualifizieren.Beim Austrian Dance Cup in Bad Ischl kamen dann auch noch zwei Qualifikationen für den World Dance Cup in Offenburg dazu.

Am Samstag gab es aus diesem Anlass nach einer kurzen Tanzeinlage Gratulationen vom Obmann Walter Schneeberger für die bisherigen Erfolge und eine Überreichung neuer T-Shirts für das ganze Team.Neu eingekleidet machen sich die Mädchen in den kommenden Wochen wieder ans Proben um auch bei den nächsten Bewerben viel Erfahrung und vielleicht sogar noch mehr zu sammeln.