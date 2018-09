Glanzloser Sieg für "S+B Gruppe" St. Georgen/Eisenstadt, Einbahnfussball ohne Highlights

08.09.2018, 23:25 Uhr

Wenig bis kein Spielfluss, schwache Chancenverwertung

Objektiv betrachtet war es kein Spiel, dass die Zuseher in euphorische Zustände versetzte. Wie die Karten verteilt waren, sah man bereits nach 2 Minuten. „S+B Gruppe“ St.Georgen/Eisenstadt griff an, Hügelland verteidigte mit Mann und Maus. Mit dem ersten „Highlight“ wurden die Zuseher in der 20. Spielminute belohnt. Aus einer der wenigen schönen Kombinationen der Junglöwen erzielt Luca HAUSMANN das 1:0 für St.Georgen. Wer nun dachte, dass den beiden Mannschaften der Knoten aufging lag leider falsch. Die Hügelländer nutzten jede Möglichkeit das Spiel zu entschleunigen, das Ballholen – nach vergebener Chance, dauerte oft Minuten, in den Zahlreichen Unterbrechungen wurden von Hügelland oftmals Spieler getauscht, die es – aus welchem Grund auch immer – nicht sehr eilig hatten auf bzw. vom Spielfeld zu kommen. Tatsache war, dass sich weder bei der Heimmannschaft noch bei den Gästen ein Spielfluss entwickelte und sich die Zuseher mit dem bereits gewohnten Bild, „S+B Gruppe“ im Angriff, Hügelland verteidigt, zufriedengeben musste. In Minute 25. baute Niklas Leon BRAUN den Vorsprung von St.Georgen/Eisenstadt aus. Julian GRUBER erhöhte kurz vor der Pause auf 0:3 für St.Georgen/Eisenstadt. Dies war auch der Pausenstand. Für Fans von Statistiken sei ausgeführt, dass der Torwart von St. Georgen bis zur 35. Minuten sage und schreibe 3 Ballkontakte aus Rückpässen der Vorderleute auf sein Konto verbuchen konnte. Torschuss wurde keiner auf den Kasten von St. Georgen verbucht. Tatsächliche Entlastungsangriffe von Hügelland konnte man aus dem Spielverlauf auch nicht erkennen, da die hochstehende Verteidigung von St. Georgen bereits kurz nach der Mittellinie jegliche gegnerische Angriffsgedanken zu nichte machte.

Tolle Rahmenbedingungen, herrliches Wetter

Der SC Trausdorf bot bei seinem Nachwuchstag herrliche kulinarische Schmankerl an. Der „Pulled Pork Burger“ dürfte bei den Zusehern in der Halbzeitpause der Favorit gewesen sein. Der Wettergott war mit den SCT besonders gnädig. Aus fussballspezifischer Sicht war für beiden Mannschaften ordentlich Luft nach oben, so dass man als Zuseher mit gewissen Hoffnungen dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit entgegenfieberte. Ziemlich resolut begannen auch die Junglöwen die zweite Halbzeit und Luca HAUSMANN erhöhte in Minute 38. auf 0:4 für "S+B Gruppe" St. Georgen/Eisenstadt. Das Bild des Spiels war jedoch im Endeffekt gleich wie in der ersten Spielhälfte. Dauerangriff von St.Georgen/Eisenstadt, Entlastungsangriffe von Hügelland kaum wahrnehmbar, Hügelland verteidigt wacker und verdankt deren Torwart und der fahrlässigen Chancenverwertung von St.Georgen ein schmeichelhaftes Endergebnis von 0:6, da in Minute 50. Luca HAUSMANN mit seinem dritten Treffer einen lupenreinen Hattrick erzielte und Alexander HOSINER nach einem Getümmel im Strafraum von Hügelland am schnellsten reagierte und zum 0:6 für St. Georgen einnetzte.

Resümee

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die Hügelländer wacker verteidigt habe, im Endeffekt blieben ihnen nicht viel Alternativen. Der Torwart von Hügelland war der Mann mit den meisten Ballkontakten, sein Gegenüber der mit den wenigsten, es waren insgesamt 9 (!!) in 70 Minuten. Die meiste Laufarbeit leisteten die Stürmer von St. Georgen, wobei diese rein ökonomisch betrachtet, sich für den geleisteten Aufwand, am wenigsten belohnten. Das Mittelfeld sowie die Abwehr von Hügelland war einem ordentlichen Stresstest ausgesetzt, deren Kollegen von der gegnerischen Mannschaft wurden im Vergleich weit weniger strapaziert.