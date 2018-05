Kletterwand im Allsportzentrum eröffnet

04.05.2018, 14:28 Uhr

Eisenstadt : Allsportzentrum |

In den vergangenen Wochen wurde das Allsportzentrum um eine tolle Attraktion erweitert: An der Überdachung der großen Eislauffläche entstand eine riesige Kletterwand. Gemeinsam mit dem Österreichischen Alpenverein wurde hier eine der größten Kletterwände des Burgenlandes geschaffen.

Klettern hat sich in den letzten Jahren von einer Randsportart zum Breitensport entwickelt: So gibt es derzeit allein im Großraum Wien 14 Kletterhallen mit über einer halben Million Besucher pro Jahr! Diesem Trend folgt nun auch die burgenländische Landeshauptstadt und eröffnet eine Outdoor-Kletteranlage auf dem Gelände des Allsportzentrums Eisenstadt. Die seit 1977 in Betrieb stehende große Eislauffläche wurde im Vorjahr überdacht.

Tolle Erweiterung der Sportinfrastruktur

Gratis-Probeklettern für alle Interessierten

Auf einer Kletterfläche von rund 150 m² sorgen mehr als 800 Griffe für die nötige Abwechslung und Herausforderung in der Senkrechten. Bis zu 30 Routen auf 13 Sicherungslinien vom 4. bis zum 7. Schwierigkeitsgrad – da ist sowohl für Anfänger als auch erfahrene Kletterer etwas dabei.„Die neue Kletteranlage im Allsportzentrum erweitert das Sportangebot der Landeshauptstadt um eine neue, spannende Komponente und ermöglicht allen kletterbegeisterten Eisenstädter Bevölkerung die Ausübung Ihres Sports ohne lange Anfahrtswege mitten in der Stadt“, freut sich Bürgermeister Thomas Steiner.Wolf Reheis, 1. Vorsitzender ÖAV Burgenland ergänzt: „Die neue Kletteranlage ist ein tolles Angebot an unsere kletterbegeisterten Mitglieder. Damit wird nun endlich ‚After-Work-Climbing‘ möglich. Außerdem haben wir damit einen idealen Standort für unsere Ausbildungskurse: Gerade für Kinder und Jugendliche ist der Wegfall langer Anfahrtswege eine große Erleichterung!“Die Kletteranlage wird von Mitte April bis Ende Oktober täglich von 8 bis 21 Uhr geöffnet sein, die Eintrittspreise betragen je nach Alter zwischen 2 und 4,50 Euro. Weiters wird es auch Saisonkarten (45 bis 75 Euro) sowie Blockkarten geben.Die Benützung ist aus Sicherheitsgründen Kletterern vorbehalten, die den Umgang mit Gurt, Seil und Sicherungsgerät beherrschen. Für alle Neueinsteiger bietet die Stadt in Kooperation mit dem Alpenverein Schnuppertage im Mai an: Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren jeden Dienstag und Kinder von 8 bis 16 jeden Freitag, Beginn jeweils um 17 Uhr. Der Eintritt und die Betreuung durch geprüfte Übungsleiter und Kletter-Instruktoren ist gratis, ebenso Leihmaterial, wie Kletterschuhe, Gurt, Sicherungsgerät und Seil.Darüber hinaus veranstaltet der Alpenverein ganzjährig weiterführende Kletterkurse für Jung & Alt. Neben der neuen Kletterwand im Allsportzentrum dienen hier die Kletterrouten im Römersteinbruch St. Margarethen sowie die Kletterhalle im Viva-Sportzentrum als Ausbildungszentren. Nähere Infos auf der Homepage: www.alpenverein.at/burgenland