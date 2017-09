Meisterschaft U12 Nord IV "H" – Hinrunden Resümee Trausdorf-U12

25.09.2017, 23:20 Uhr

Fünf Meisterschaftsspiele, fünf ungefährdete Siege und ein Torverhältnis von 41:3. In der Fussball-Nachwuchsmeisterschaft U12 Nord IV bestehen momentan keine Zweifel an der Dominanz der jungen Kicker aus Trausdorf. In der Altersgruppe U12 wird im Burgenland noch keine offizielle Tabelle geführt und auch keine offiziellen Endresultate verlautbart. Die Ergebnisse sind jedoch für jeden Interessierten im Internet einsehbar.



Die Mannschaft von Özgür NURLU und Julian VARGYAS wurde optimal auf die Herbstmeisterschaft vorbereitet und dies schlägt sich eklatant in den Ergebnissen nieder. Mit Ergebnissen von 9:2 gegen Neufeld/Steinbrunn, 7:0 gegen St.Georgen, 13:1 gegen Leithaprodersdorf, 9:0 gegen die „Juniors“ aus Rohrbach/Mattersburg und einem 3:0 Sieg gegen Wimpassing machten die Trausdorfer deren Überlegenheit in der Gruppe mehr als deutlich.

Wimpassinger hielten 35 Minuten tapfer dagegen

Nach einem relativ überraschend hohen Sieg gegen die Juniors aus Rohrbach, trafen die Hügelländer am 24.09.2017 auf die Alterskollegen aus Wimpassing. Wimpassing agierte gleich nach Anpfiff sehr resolut. Frühes Pressing und konsequentes Abwehrverhalten führten dazu, dass man in den ersten Minuten des Spiels die Oberhand hatte und auch zu einer hervorragenden Torchance kam, welche durch eine sehenswerte Parade des Trausdorfer Torwarts vereitelt wurde. Im Laufe des Spiels übernahmen dann die Trausdorfer das Ruder. Die Zuseher sahen eine torlose ersten Halbzeit, wo beide Mannschaften mit sehr hohem Tempo, phasenweise mit „englischer“ Härte, einigen guten – jedoch vergebenen - Torchancen und etwas „Tiki-Taka“ für Verzückung unter den Zusehern sorgten.



Ausgezeichnete physische Konstitution

Gleich nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit sah man, dass die Hügelländer den Alterskollegen aus Wimpassing wenig bis gar keine Option auf Ballbesitz gaben oder gar Torchancen zu lassen wollten. Das bereits in der ersten Halbzeit hohe Tempo wurde noch gesteigert, das Pressing wurde erhöht und man zwang so die Wimpassinger zu Ballverlusten. Die erste tatsächliche Torschance in der zweiten Halbzeit hatte jedoch durch einen klassischen Konter wiederum Wimpassing, welcher durch mutiges und kluges Einschreiten des Trausdorfer Torwarts vereitelt wurde. Die Wimpassinger sahen in der Grätsche des Trausdorfer Torwarts, ein Foul an deren Stürmer und verlangten lautstark Strafstoß. Der Schiedsrichter sah die Situation anders und lies weiterspielen.In der 35. Spielminute gelang den Trausdorfern der erste Treffer. Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde eigentlich nur mehr auf das Tor von Wimpassing gespielt und diese verdankten deren Torwart, dass man noch nicht höher im Rückstand war. Man merkte auch zu diesem Zeitpunkt, dass die Wimpassinger Spieler vor allem physisch nicht mehr mithalten konnten. Die Hügelländer waren feldüberlegen, scheiterten jedoch beim Abschluss oftmals am Torwart oder verfehlten das Tor. In Minute 40. baute Hügelland den Vorsprung aus. Der Endstand von 3:0 wurde durch ein unglückliches Eigentor des Wimpassinger Torwarts erzielt, der einen Torschuss der Trausdorfer in das eigene Tor ablenkte.

Hohe Qualität in der Mannschaft

Nach dem Spiel zeigte sich das Trainerteam zufrieden. „Die Mannschaft zeigte Moral und Geduld. Wimpassing hat uns heute 35 Minuten sehr gefordert. Ich gratuliere beiden Mannschaften zu der ausgezeichneten sportlichen Leistung“ äußerte sich Trainer VARGYAS nach dem Spiel.„Mir ist das Ergebnis eines Spiels nicht so wichtig. Ich verlange von der Mannschaft, dass sie schönen Fußball spielt, die taktischen Vorgaben probiert zu erfüllen und jeder der Spieler mannschaftsdienlich und diszipliniert spielt. Tore sind nicht so wichtig, obwohl das Torverhältnis von 41:3 nach fünf Spieltagen sehr viel über die Qualität der Mannschaft aussagt“, so NURLU.Neben der Meisterschaft liegt das Augenmerk der Mannschaft auf dem im Oktober stattfindenden" VW Junior Masters". Hier trifft man auf Nachwuchsmannschaften einiger namhafter Vereine und die Hügelländer möchten sich auch dort so „teuer“ wie möglich verkaufen.