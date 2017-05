Neusiedler See Radmarathon als DauerbRenner

03.05.2017, 15:18 Uhr

Ein toller Sportevent wurde von einem tragischen Unfall überschattet

Rund 2.000 Sportler

MÖRBISCH. Das Motto des Burgenlandes ist „da wo die Sonne aufgeht“ und genau das war auch das Motto des 26. Neusiedler See Radmarathon in Mörbisch am Neusiedler See. Bei traumhaften Bedingungen ging an diesem Wochenende die 26. Auflage dieses Events über die Bühne.Prächtiges Wetter und eine tolle Organisation lockte wieder 2.000 begeisterte Sportler aus neun Nationen zum Saisonauftakt nach Mörbisch.Über 200 Kinder, Jugendliche und Dauerläufer starteten bereits am Samstag bei den verschiedenen Laufbewerben, von 300 m-Knirpselauf bis zum Halbmarathon über 21,195 KM. Am Nachmittag gingen dann die ersten Radprofis mit ihren tollen Rennmaschinen in den Kampf gegen die Uhr. Beim Einzel- und Paarzeitfahren mussten 20 Kilometer im Alleingang oder als Paar bewältigt werden.

Rund um den See

Frauen mit über 40 km/h Schnitt unterwegs

Tragischer Unfall überschattet Bewerb

Dann das Highlight am Sonntag: der traditionelle Neusiedler See Radmarathon ging über die Bühne. Bürgermeister Jürgen Marx verabschiedete mit einem Startschuß die 1500 Starter auf die Strecke rund um Österreichs größten Steppensee. Diese hatten heuer hervorragende Bedingungen und wenig Wind zu kämpfen. Die schnellsten Fahrer spulten die 125 km in einer Zeit von 2 Stunden und 54 Minuten ab. Sieger wurde Andreas Tiefenböck vor dem Wiener Bernhard Rehrl, der wie im Vorjahr wieder zweiter wurde und Lukas Bauernberger.Bei den Damen siegte Evelyn Zippe in einer Zeit von 3 Stunden und 6 Minuten, was einem Kilometerschnitt von 40,3 entspricht, vor Lisi Pölzl und Evelyn Puchenwein.Kurt Zeiliger und sein Team haben wieder einmal allen angereisten Sportlern eine tolle Plattform aufbereitet und denkt schon Richtung 2018 um wieder einen tollen Event abzuliefern. Überschattet wurde der Bewerb Radmarathon durch einen tragischen Unfall mit einem PKW, bei dem ein ungarischer Fahrer noch an der Unfallstelle verstorben ist. Der Familie gilt die aufrichtige Anteilnahme der Organisatoren.Alle Ergebnisse auf www.rchohewand.at