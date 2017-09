Österreichs Motocross-Elite zu Gast in Großhöflein am 8. Oktober!

Zum 35.ten Mal steigt in Großhöflein ein Motocross, für den MSC Burgenland gibt es damit heuer ein besonderes Jubiläum:, sagt Ernst Holzeis, der Obmann des MSC Burgenland. In der Königsklasse MX OPEN kommt Petr Smitka aus Tschechien als Gesamtführender nach Großhöflein in den Bezirk Eisenstadt-Umgebung, der große Herausforderer ist der zweifache MX 2-Staatsmeister Roland Edelbacher aus Alland. In der MX 2 ÖM Klasse geht es noch um den Vize-Meistertitel, hier haben gleich mehrere Fahrer noch Chancen auf die Silbermedaille. In der Zwischenwertung liegt Alexander Banzirsch vor Markus Rammel auf Platz 2. Neben der Staatsmeisterschaft wird auch der beliebte Auner MX 2 Cup in Großhöflein zu Gast sein, die Besucher dürfen sich auf 6 (!) spannende Motocross-Rennen freuen...