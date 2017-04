Sensationeller Auftritt von Andi Kuchelbacher

23.04.2017, 20:38 Uhr

Bereits im freien Training ließ der Großhöfleiner seine Können aufblitzen und platzierte sich auch Rang 5. Nach einigen Änderungen am Set up des Fahrzeuges beendete Andi Kuchelbacher in seiner "Flitzer" das Quali Race als Dritter und schaffte sich damit eine tolle Ausgangsposition fürs letzte Heat. Schlussendlich durfte der Burgenländer als Gesamtdritter jubeln, verpasste dabei den 2. Platz nur um eine läppische Sekunde.Nächste Station der Nascar Euro Series für die Elite Club Meisterschaft ist der Rundkurs in Hockenheimring. Zuvor bleibt Andreas Kuchelbacher noch Zeit für intensive Testfahrten und auch ein Rennen in ein anderen Rennserie.