USCE-Kids holen in Traun 60 Medaillen

17.10.2017, 19:42 Uhr

Robin Jäger gewann neben sieben Goldmedaillen auch souverän den Pokal für den Gesamtsieg ebenso wie Klubkollege Hannes Oberhauser, der sich mit fünfmal Gold- und einer Bronzemedaille in seiner Altersklasse den Gesamtsieg sicherte. Für den dritten Gesamtsieger-Pokal sorgte Felix Schumich mit viermal Gold und zweimal Silber.Die sensationelle Medaillenbilanz polierten unter anderem noch Chiara Diewald (3x Gold, 2x Silber, 1x Bronze), Chenxu Li (2x Gold, 4x Silber, 1x Bronze) sowie Leona Kainz (2x Gold, 3x Silber, 2x Bronze) mächtig auf.Für drei neue Landesrekorde sorgte Benjamin Schalling, der über 100m Schmetterling, sowie über 50m bzw. 100m Freistil die bisher gehaltenen Bestzeit verbesserte. Dazu gewann er auch noch gemeinsam mit Joy Diewald, Simona Hanzlikova und Robin Jäger Bronze in der 4 x 50m Freistil Mixed-Staffel.Mit diesem tollen Ergebnis platzierte sich die Tamás Plangár-Truppe in der Medaillenwertung schließlich als besten österreichischer Verein auf dem ausgezeichneten 2. Rang.