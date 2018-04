Wir verlosen 5 Startplätze für den Eisenstadtlauf!

24.04.2018, 16:12 Uhr

Nachwuchsläufe werden etwas verlängert, bis zur U16 werden beim Stadtlauf auch die Landesmeister gekürt. Unverändert bleibt die Streckenführung beim Lauf der Helden, Neuerungen hingegen gibt es bei Fun-Run und Teambewerb. Dieser wird nicht mehr als Staffellauf ausgetragen, sondern mit gleichzeitigem Start. „So verkürzen wir einerseits die Dauer des Events, andererseits geben wir Sportlern, denen der Lauf der Helden zu anspruchsvoll ist, eine Alternative“, erklärt Organisatorin Bredlinger diese Schritte.Zufrieden mit dem neuen Konzept ist Bgm. Thomas Steiner: „Es ist ein Lauf für alle. Da ist für Kinder, Hobbysportler und Profis etwas dabei“. Auch am Lauf selbst will der Stadtchef teilnehmen.17 Uhr: Knirpslauf17.15 Uhr: Nachwuchslauf17.30 Uhr: Nachwuchslauf17.45 Uhr: Fun-Run18.20 Uhr: Lauf der HeldenFür alle Läufe öffnet die Anmeldung am 23. März online unter www.laufteam.at . Kurzentschlossene können sich außerdem am 4. Mai zwischen 15 und 17 Uhr im Haydnbräu oder am Renntag selbst ab 14.30 Uhr bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start für den Lauf anmelden.Die Bezirksblätter verlosen(Bewerb nach Wahl) für denam 5.! Der Gewinner wird am Freitag per Mail verständigt!Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!