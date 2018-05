AK erstritt 22.000 Euro für Nordburgenländerin

04.05.2018, 11:10 Uhr

Arbeitnehmerin wurde 15 Jahre lang von der Firma falsch eingestuft

Weitere Verfehlungen

Warten auf den Lohn

Nicht alles konnte eingeklagt werden

AK: „Aus für Verfallsfristen“

EISENSTADT. 270 bis 280 Euro brutto zu wenig landeten jedes Monat auf dem Konto einer Burgenländerin – und das beinahe 15 Jahre lang.In dieser Zeit wurde die heute 48-Jährige unter den kollektivvertraglichen Mindestsätzen entlohnt. Obwohl sie über eine facheinschlägige Berufsausbildung verfügte und die einzige im Betrieb war, die diese qualifizierten Facharbeitertätigkeiten ausüben konnte, wurde sie von Beginn an falsch eingestuft und zu gering bezahlt.Darüber hinaus wurde auch der Urlaubszuschuss falsch berechnet und ihre Berufserfahrungszulage vorenthalten. Doch damit nicht genug. Zu guter Letzt kündigte der Betrieb die Mitarbeiterin drei Wochen vor Vollendung der 15-jährigen Betriebszugehörigkeit. „Damit haben sie sich zwei Monatsentgelte Abfertigung erspart“, schildert AK-Jurist Martin Sugetich.Auch mit der Zahlungsmoral der Firma war es nicht zum Besten bestellt. „Es war Usus, dass die Mitarbeiterin zwei bis drei Monate auf ihr Geld gewartet hat“, so der AK-Experte.Die Frau wandte sich an die Arbeiterkammer und fand Hilfe. 22.000 Euro hat Sugetich für die Burgenländerin vor Gericht erstritten. Eigentlich ist die Arbeitnehmerin um mehr Geld geprellt worden. „Durch die Verjährungsbestimmungen konnte das fehlende Entgelt nur zeitlich beschränkt eingeklagt werden, sodass die 22.000 Euro nur die Spitze des Eisbergs waren“, so Sugetich.Für Burgenlands AK-Präsident Gerhard Michalitsch wieder ein Anlass, das Aus für Verfallsfristen zu fordern. „Obwohl Mitarbeiter nachweislich Überstunden geleistet haben oder falsch entlohnt wurden, bekommen sie oft aufgrund der kurzen Verfallsfristen keinen Euro mehr ausbezahlt. Wir schlagen daher vor, die Verfallsfristen gänzlich zu streichen.“