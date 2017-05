Cyber-Crime-Hotline für Unternehmen

04.05.2017, 14:51 Uhr

24 Stunden am Tag

Diese Hotline soll österreichweit 24 Stunden am Tag erreichbar sein und betroffenen Unternehmen Erste Hilfe-Maßnahmen in diesem Bereich bieten. Die Firmen sollen z.B. telefonisch angeleitet werden, wie sie ihre Systeme korrekt niederfahren können. Zudem soll der Anrufer auf Wunsch auch Informationen über die in seiner Nähe befindlichen Cyber-Security-Experten bekommen, damit er so schnell wie möglich Kontakt aufnehmen kann.