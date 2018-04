Das Arbeitsklima im Burgenland hat sich verbessert

24.04.2018, 17:16 Uhr

Die gute Konjunktur sorgt für bessere Stimmung in den Betrieben. Es gibt aber auch Probleme.

Es gibt auch Unzufriedene

Einkommen reicht gerade aus

Mehr Geld für Facharbeiter

Zur Studie

EISENSTADT. Der Anstieg der Konjunktur sorgt für eine deutliche Verbesserung des Arbeitsklimas in den Betrieben. Das ist eines der zentralen Ergebnisse des sogenannten Arbeitsklima-Indexes, der Aufschluss über die Situation der Beschäftigten in der Arbeitswelt gibt. „Es sind vor allem der Wirtschaftsoptimismus und die individuellen Zukunftsperspektiven, die gestiegen sind“, erläutert Arbeitsklima-Projektleiter Georg Michenthaler.Allerdings ist das gute Arbeitsklima nicht bei allen Beschäftigten gleichermaßen angekommen. So zeigen sich Hilfsarbeiter und einfache Angestellte eher unzufrieden.Problematisch wird es auch beim Einkommen. Für 59 Prozent der burgenländischen Arbeitnehmer reicht es gerade aus, für 6 Prozent reicht es nicht. Besonders bei Facharbeitern und einfachen Angestellten reicht es für mehr als 90 Prozent gerade aus oder ist schon zu wenig.Dazu Projektleiter Michenthaler: „Die Zufriedenheit am Arbeitsplatz und Einkommen hängen eng zusammen. Wer mehr verdient, ist zufriedener.“Für Arbeiterkammer-Präsident Gerhard Michalitsch herrscht beim Einkommen Handlungsbedarf: „Wir fordern eine ordentliche Bezahlung der Facharbeiter. Bei uns landen immer wieder Fälle, wo Facharbeiter ein Teil ihres Lohns vorenthalten wird.“Erfreut zeigt sich Michalitsch über das verbesserte Arbeitsklima im Burgenland. „Die Burgenländer schauen mit viel mehr Optimismus auf die generelle Wirtschaftslage. Die Beschäftigung steigt, die Arbeitslosigkeit sinkt. Jetzt ist es wichtig, diesen Aufschwung nicht durch überzogene Kürzungen zu gefährden.“Für die Arbeitsklima-Studie wurden im Zeitraum Februar bis Dezember 2017 insgesamt 503 burgenländische Arbeitnehmer und fast 5.000 österreichweit befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für alle unselbstständig Erwerbstätigen mit Wohnsitz im Burgenland.