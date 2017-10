Neuer Institutsleiter an der PH Burgenland

06.10.2017, 09:24 Uhr

Er folgt in dieser Funktion Dr. Sabine Weisz nach und hatte bereits im Rahmen der Eröffnungskonferenz die Möglichkeit, sich bei den Mitarbeitern der PH Burgenland vorzustellen.Dr. Herbert Gabriel war an der PH Burgenland seit vielen Jahren in der Ausbildung, Fortbildung, Forschung und als Projektleiter von LMS.at tätig.