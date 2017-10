Schützen: Luv verkörpert die Gastronomie im Wandel

06.10.2017, 16:49 Uhr

Schützen im Wandel



Seit der Großvater vor über 60 Jahren das damalige Dorfwirtshaus erstand, hat sich in Schützen einiges getan. Erst wurde der Hauptverkehr von der Hauptstraße auf die Neusiedler- bzw. Eisenstädter Straße geleitet, seit der Errichtung der Umfahrung ist sie gefühlte Fußgängerzone.Dies war für Luv jedoch nicht der einzige Grund, das „Konzept Dorfwirtshaus“ zu überdenken. „Im Laufe der Zeit ändern sich Dorf- und Lebensgewohnheiten der Menschen – das verändert auch das Gastgewerbe“, erklärt er die Notwendigkeit der Veränderung.

Der Foodtruck



Qualität steigern



Die Idee schlägt ein



Neben dem Wirtshaus samt großen Feiern im 220 Personen fassenden Festsaal – der Gastronom richtete in Schützen sogar Gästezimmer ein – war seit jeher Catering ein Grundpfeiler im Konzept des Gastronomen. Aus diesem Grundpfeiler entstand im Sommer 2015 „MeetLuv“ – der bereits weit über die Bezirksgrenzen hinweg bekannte Foodtruck.„Die Grundidee war es, die Qualität des Caterings anzuheben“, spricht Luv über den Projektstart. Catering bedeutet heute meist, vorgekochtes Essen in Warmhaltebehältern zur Eventlocation zu bringen – Luv wollte vor Ort kochen. Aus dieser Idee entwickelte sich der Foodtruck„Heute musst man sich als Gastronom etwas einfallen lassen – es ist nicht mehr so einfach wie in früheren Zeiten“, macht der Gastronom, der sich früher um die halbe Welt und in England als Sous Chef für 3.000 Personen gekocht hat, aus der Not eine Tugend.Das Konzept, frisch gekochtes Essen aus dem Truck zuzubereiten, schlug ein. „Von März bis Oktober waren wir im Truck jedes Wochenende unterwegs. Zuletzt hatten wir in vier Tagen sechs Veranstaltungen“, kann sich Luv keineswegs über zu wenig Arbeit beschweren. Im Wirtshaus in Schützen, das donnerstags bis sonntags geöffnet ist, übernehmen in seiner Abwesenheit Vater und Mutter das Kommando. Drei weitere fix Angestellte hat Luv, die je nach Bedarf im Gasthaus oder im Truck arbeiten – und diese Arbeit scheint ihnen Freude zu machen. „Ein Angestellter ist bei uns, seit ich das Gasthaus übernommen habe. Jetzt, über zehn Jahre später, hilft uns bereits seine Tochter aus“, staunt Luv, wie schnell die Zeit vorüberzieht.