Starker Service für Unternehmen

27.09.2017, 00:10 Uhr

Unternehmerische Höchstleistungen mit dem Rückenwind der Wirtschaftskammer: Umfassendes Service, wirksame Interessenvertretung, starke Plattform

Rund 21.000 Unternehmen mit mehr als 107.000 Beschäftigten erbringen im Burgenland täglich Spitzenleistungen. Mit der WKO haben sie einen verlässlichen Partner und eine starke gesetzliche Interessenvertretung, die neben umfassenden Serviceleistungen dafür sorgt, dass neue Lasten verhindert und bestehende Erfolgshürden abgebaut werden.Wie Betriebe im Alltag durch die WKO profitieren und welchen Nutzen sie daraus ziehen zeigen zwei Beispiele aus dem Burgenland: ODY’S Hundesalon aus Neusiedl am See und die mobile Fußpflegerin Sabine Trinkl aus St. Michael., Gründerin und Inhaberin von „ ODY’S Hundesalon “, berichtet über ihre positiven Erfahrungen mit der WKO: „Die Betreuung und Beratung in der Gründungsphase waren für mich unverzichtbar. Meine Fragen zu Förderungen, notwendigen Amtswegen und vielen anderen Dingen wurden bestens von der Wirtschaftskammer beantwortet. Die Hilfeleistung war optimal: So konnte ich mich bestmöglich auf meinen Firmenbeginn vorbereiten und erfolgreich durchstarten.“

Auch, Inhaberin des mobilen Fußpflegeservice „Schritt und Tritt“, weiß die Unterstützung der WKO zu schätzen: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wirtschaftskammer waren vor allem zu Beginn meiner Selbständigkeit eine große Stütze. Sie standen mir mit Rat und Tat zur Seite und haben mir Sicherheit bei der Gründung gegeben. Die Möglichkeit, die WKO jederzeit bei allen Fragen kontaktieren zu können, ist für mich ein unverzichtbarer Nutzen.“Sie wollen wissen, was die WKO für Sie leistet? Dann finden Sie es jetzt online heraus auf quickcheck.wko.at . Wir freuen uns auch über Ihr Feedback an