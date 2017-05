Frühlingserwachen rund ums Haus

11.05.2017, 00:00 Uhr

So wollen immer mehr Menschen ihre Privatsphäre im Sinne von „Draußen ist das neue Drinnen“ ausdehnen und schaffen sich einen Sichtschutz an. Dieser kann eine Lounge umgrenzen oder als gesamte Zaunanlage im blickdichten Design für Ruhe und Erholung sorgen. Über die Funktionalität hinaus geht die Umsetzung individueller Vorstellungen und die Erarbeitung einer einzigartigen Gestaltungslinie, die der Außenwirkung des Hauses entspricht und Akzente setzt. 2017 steht ganz unter dem Zeichen dieser Individualität und der Schaffung eigener Wohnoasen, die sich beispielsweise in floralen Mustern aber auch in klaren Linien zeigen können.Für die Realisierung von Einzigartigkeit braucht es Anbieter wie die Firma Maurhart in Asten bei Linz, wo Projekte maßgeschneidert geplant und in hochwertigem Handwerk gefertigt werden. Die Trends gehen weg von industrieller Massenfertigung, die sich nach Jahren abnutzt und Nachhaltigkeit auf diesem Weg undenkbar macht. Eine Investition in das eigene Heim oder auch den eigenen Garten soll eine in die Zukunft sein. Eine gestalterische sowie langlebige Zukunft. Die idealen Maßnahmen für deren Erreichung ist der Einsatz von stabilen Materialien und beständiger Verarbeitung zum Endprodukt. Durch die besondere Beschaffenheit bietet beispielsweise Edelstahl viele Möglichkeiten ohne der Gefahr von Abnutzung und Korrosion ausgesetzt zu sein. Edelstahl und Aluminium wird im Außenbereich beispielsweise in Kombination mit Glas eingesetzt.Fotos: Maurhart