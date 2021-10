Anlässlich der Tage der offenen Ateliers können Kunstinteressierte am Sonntag, 17. Oktober von 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, Schaffensstätte und die Ausstellung „Die Seestücke" des Künstlers Anton Kitzmüller besuchen. Danach st bis Dezember eine Besichtigung nach Vereinbarung möglich.

ST. FLORIAN. „Die Seestücke eröffnen eine neue Periode meiner Malerei. Der Aufbau dieser Arbeiten ist sachlich und still, der Duktus (Charakter) jedoch sehr lebendig. Das Ineinanderfließen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft symbolisiert sowohl Vergänglichkeit, als auch die Suche nach Unvergänglichkeit und wird zum Ausdruck für das Vereinende und Verbindende", beschreibt Kitzmüller „Die Seestücke".

Die Werke des in Linz geborenen Künstlers wurden bereits in mehr als 250 Ausstellungen in Ländern Europas und den Vereinigten Staaten gezeigt und in zahlreiche Sammlungen und Museen aufgenommen. Das Streben nach neuen ästhetischen Visionen zeichnet Kitzmüllers Schaffen aus.

Dabei setzt er die Tradition der Malerei fort, indem er neue Möglichkeiten erforscht und diese mit der Vergangenheit verbindet. So bewegen sich seine Werke im Spannungsfeld zwischen altmeisterlicher Technik und zeitgenössischer Thematik, immer wieder bezugnehmend auf die Klassische Moderne. Zu den Themenkomplexen Interieur, Landschaft und Figuration beleuchtet der Künstler in seinen Werken alternative Sichtweisen auf die sich verändernde Welt und unsere kulturelle Identität.

Weitere Informationen zum Künstler finden Sie unter www.anton-kitzmueller.com