Bei herrlichem Bergwetter verbrachten 7 Naturfreunde der Gruppe Kronstorf 3 tolle Tage im Glocknergebiet.Von Kals (Lucknerhaus) aus ging es am ersten Tag, über mit Blumen gesäumte Wiesen und neben herumtollenden Murmeltieren, zuerst auf das 2743m hohe Figerhorn, bevor wir auf der Lucknerhütte noch einen gemütlichen Abend verbrachten. Am nächsten Tag ging es dann über den Johann-Stüdl-Steig und den Mendelsattel auf den "Weißen Knoten" 2864m.

Die Aussicht auf den Großglockner und die umliegenden Berge war grandios. Die Sicht reichte bis zum Monte-Rosa-Stock in den Südtioler Dolomiten. Unser Tagesziel war diesmal die Glorer Hütte, wo uns die netten Wirtsleute Wolfgang und Christine ein tolles 4-Gängenenü bereiteten.

Leider brachte ein nächtliches Gewitter einige Regenschauer mit sich, so stiegen wir am dritten Tag direkt ab und begaben uns auf die Heimreise. Die schönen Eindrücke dieser Tour bleiben aber und wir freuen uns schon auf die Nächste. Berg frei.

(Fotos von Hannes Klausberger, NF Kronstorf)