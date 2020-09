Am Samstag, 19. September, um 19:30 Uhr findet in der Josef Heiml-Halle eine Fortsetzung des Kulturprogramms in Kronstorf statt. Der Kulturverein MEDIO2 organisiert den Kabarettabend mit Kaufmann-Herberstein unter dem Titel „Beziehungsweise“.



KRONSTORF. Diese Veranstaltung sollte eigentlich schon im April stattfinden, wurde aber Corona-bedingt verschoben. "Als Kulturverein legen wir höchsten Wert darauf, dass der Kulturgenuss auch unter größtmöglichen Hygienemaßnahmen zum Schutz unserer Besucherinnen und Besucher stattfindet", heißt es von den Veranstaltern. Daher gilt auch für die Abonnenten, dass der Vorverkauf nur telefonisch oder per Mail stattfindet und die Plätze nach Eintreffen namentlich reserviert werden.

Der Vorverkauf und die Reservierungen erfolgen online unter medio2.at

Offenes Beziehungs-Kabarett



Kaufmann-Herberstein stellen sich der ultimativen BeziehungsChallenge: „Kann man die perfekte Beziehung führen, und wenn ja, warum nicht?“ In gewohnter Offenheit erzählen sie schonungslos fiktiv aus ihrem Privatleben. Auf die Zuschauer wartet ein Abend voller Beziehungsweisheiten,

Tanz, Musik und anderer "verstörender" Momente.