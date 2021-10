Am Mittwoch, 13. Oktober, 19.00 Uhr, können Kinofreunde den Film „Waren einmal Revoluzzer“ in der Zuckerfabrik Enns schauen.



ENNS. Der österreichische Spielfilm aus 2019 handelt von den Pärchen Helene und Jakob sowie Tina und Volker. Die modernen, urbanen Enddreißiger genießen ihr geregeltes und privilegiertes Leben in Wien. Als sie der Hilferuf eines russischen Freundes aus Studienzeiten erreicht, ergreifen sie kurzentschlossen die Chance: Endlich einmal nicht nur reden, sondern wirklich etwas tun. Doch was als Abenteuer beginnt, bedroht rasch das Gefüge der alten Freundschaft und der Beziehungen zueinander und führt den Österreichern ihre eigenen, nicht gelebten Ideale vor Augen.

Mehrfach ausgezeichnet

„Waren einmal Revoluzzer“ wurde unter der Regie von Johanna Moder produziert und erhielt bereits mehrere Auszeichnungen. Dazu gehören der Max-Ophüls-Preis 2020 für die beste Regie , der Preis der Ökumenischen Jury beim Zürich Film Festival 2019 sowie der Hauptpreis des

Thomas-Pluch-Drehbuchpreis, 2020. Auch in diesem Jahr wurde der Film wieder für zahlreiche Auszeichnungen nominiert.

Einen Trailer zum Film können Sie hier ansehen.

Tickets unter www.zuckerfabrik.at/waren-einmal-revoluzzer/