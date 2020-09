Beim Heimvorteil am Samstag, 19. September, präsentieren wieder zahlreiche regionale Produzenten ihre Produkte in der St. Valentiner Hauptstraße.

ST. VALENTIN. Auch heuer wird die Hauptstraße St. Valentin, vom Cafe Winkler bis zum Gasthaus Phillip, wieder zum Genussmarkt: Von 9 bis 17 Uhr gibt es alles, was das Schlemmer-Herz höher schlagen lässt – Angusrind-Burger, Steckerlfisch, Dinkelpizza, frische Pilze, Käsespezialitäten, Most, Säfte und vieles mehr. Einkaufen und regionales Essen stehen beim jährlichen Heimvorteil an erster Stelle.

Autos und Zweiräder

Auch heuer werden verschiedene Autohändler, unter anderem Autohaus Doppelmeier mit Nissan, Dorfmayr mit Citroen, Sonnleitner mit Renault und Dacia, Autohaus St. Valentin mit Peugeot und Leuchtmüller mit Ford die Hauptstraße bevölkern. Wer lieber das Gefährt mit zwei Rädern bevorzugt, darf sich auf die Firmen Motozone, GS-Power und Radsport Schwödiauer freuen. Der Markt findet im Freien statt. Der Schutz und die Gesundheit der Besucher stehen an oberster Stelle. Es werden die geltenden Covid-19 Maßnahmen umgesetzt, auf Rücksichtnahme, Verständnis und Einhaltung der Verhaltensregeln wird gebeten.