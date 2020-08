Hochtour auf den Piz Buin

Die Naturfreunde Enns unternahmen eine Hochtour auf den höchsten Berg Vorarlbergs, den Piz Buin. Am ersten Tag erfolgte der Zustieg zur Wiesbadener Hütte. Am nächsten Tag erfolgte nach einem sehr zeitigen Aufbruch, der der Gruppe einen guten Vorsprung vor den anderen Seilschaften sicherte, der Aufstieg auf den Gipfel. So hatten wir, nach schönem Aufstieg über den Gletscher und kurzer Kletterstelle beim Gipfelanstieg, den Piz Buin (trotz großen Andranges) für uns alleine. Durch den Zeitvorsprung war es auch noch möglich, im Anschluss gleich noch das Silvrettahorn zu besteigen. Nach erneutem Gletscheranstieg im steileren Gelände und nach einer kurzen aber tollen Gratkletterei standen wir um 12.00 auf unseren zweiten Gipfel des Tages. Der Abstieg funktionierte problemlos und nach kurzer Abkühlung am Gletschersee gelangten wir um 15.30 wieder zur Hütte. Ein Wetterumschwung machte sich bereits bemerkbar und das sollte laut Wetterbericht auch für den nächsten Tag so bleiben. Die Dreiländerspitze muss nun leider noch auf uns warten und stattdessen stiegen wir am Sonntag gleich nach dem Frühstück ab und gelangten noch trocken zu unseren Autos.