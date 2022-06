Zum 30-jährigen Jubiläum der „Konzerte am Bauernhof" lädt die Stadtkapelle Enns/Ennsdorf am Freitag, 24. Juni, ab 19 Uhr wieder zu ihrer Traditionsveranstaltung. Dieses Mal findet das Konzert am Hartlauerhof der Familie Knierzinger in Ennsdorf statt.

ENNS. Mit ihrer Traditionsveranstaltung feiert die Stadtkapelle nicht nur selbst 30 Jahre „Konzert am Bauernhof“, sondern gratuliert auch der Gemeinde Ennsdorf zu ihrem 140 Jahr Jubiläum. Dabei präsentieren die Musiker einen breit gefächerten Reigen unterhaltsamer Musik, kreativ inszeniert - von klassisch bis modern, von volkstümlich bis traditionell. Das schier unerschöpfliche Repertoire der Blasmusik beweise, dass man schon lange nicht mehr auf verstaubten „Blechstückerl“ sitzen bleiben muss. „Natürlich kommen am Konzertabend die traditionellen Wurzeln nicht zu kurz und sorgen damit gewiss für Begeisterung unter den Blasmusikfreunden“, verspricht der Musikverein. Auch das Nachwuchsorchester „Die Musik Monkeys“ haben einen grossen Auftritt.