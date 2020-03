Am Samstag, 21.3.2020 laden wir um 9:00 Uhr zu einem köstlichen Frühstücksbuffet in den Pfarrsaal ein, dazu gibt es einen interessanten Vortrag von Frau Michaela Bittner zum Thema Müllvermeidung. Zahlreiche Praxisbeispiele machen Lust aufs Ausprobieren, begleitend bieten wir einen Büchertisch an.

EUR 9,00 für Frühstück & Kultur

Anmeldungen erbeten in der Bibliothek Asten, unter 0664/2118966 oder asten@bvoe.at

ACHTUNG: Maximal 40 Teilnehmer!