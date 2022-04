Unter dem Titel „Römer-Abenteuer-Welterbe" eröffnet am 19. April die neue Sonderaustellung im Museum Lauriacum in Enns. Bis Februar 2023 kann die Erlebnisausstellung zum norischen Donaulimes besucht werden.

ENNS. Die Donau in der Provinz Noricum war nicht nur 400 Jahre lang Teil der Nordgrenze des römischen Imperiums, sondern auch die Verkehrsader schlechthin. Mit der Ernennung des Donaulimes zum jüngsten österreichischen Unesco-Welterbe nimmt Lauriacum/Enns als einer von nur 33 Legionsstützpunkten im Imperium Romanum eine besondere Rolle bei der Vermittlung dieses herausragenden transnationalen Kulturerbes ein.

Römer mit allen Sinnen erleben

Die erlebnisorientierte Sonderausstellung ergänzt die Objektfülle des Museums mit Informationen zu den wichtigsten Limesorten in der Provinz Noricum von Passau bis Zeiselmauer. Die Ausstellung im Museum Lauriacum lädt sie zu einer Zeitreise entlang der nassen Grenze mit allen Sinnen ein. Wie sitzt es sich auf einem römischen Sattel? Wie riecht das römische Ketchup? Wie hört sich eine Tuba an? Oder wie haben die Legionäre das Mehl für ihren geliebten Getreidebrei gemahlen? Diese und viele weitere Stationen lassen Besucher in die Welt der Römer an der Donau eintauchen.

Weitere Informtionen unter: museum-lauriacum.at