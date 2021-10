Bei den landesweiten „Tagen des offenen Ateliers“ am Samstag, 16. und Sonntag, 17. Oktober öffnet die Caritas-Einrichtung Hartlauerhof seine Türen zu Werkstatt und Schauraum in Asten. Jeweils von 10 bis 17 Uhr können die originellen Upcycling-Objekte, die von ehemals wohnungslosen Männern gemacht werden, bewundert und erworben werden.

ASTEN. So vielfältig wie die Bewohner des Hartlauerhofs sind auch die unter künstlerischer Begleitung hergestellten Objekte in der Werkstatt. Skulpturen aus Holz und Metall, originelle Lichtspender oder Geschenke für jeden Anlass - wer auf der Suche nach außergewöhnlichen Zier- und Gebrauchsgegenständen ist, wird im Hartlauerhof etwas Passendes finden. Beim sogenannten Upcycling werden oft als „wertlos“ abgestempelte Dinge künstlerisch aufgewertet und umfunktioniert.

Besondere Kunst

Hinter den Produkten, die hier entstehen, stehen besondere Menschen: Die Männer waren großteils vor erst kürzlich wohnungslos oder haben auf der Straße gelebt. Bei der Caritas haben sie einen Ort zum Wohnen und eine Beschäftigung in der Werkstatt gefunden. „Von den Caritas-Mitarbeitern werden sie dabei unterstützt, ihr Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen“, erklärt Irene Hinum, Leiterin des Hartlauerhofs. Dass die Männer in der Werkstatt ihre Kreativität ausleben können und gefragte Kunstwerke entstehen, steigert ihren Selbstwert.

Einblick erhalten

Die so genannte „Upcycling-Kunst“ vom Hartlauerhof in Asten findet in der Öffentlichkeit immer größeren Anklang. Bei den Tagen des offenen Ateliers gibt es Gelegenheit, einen Blick in Werkstatt und den Schauraum zu werfen und sich bei Saft, Kaffee und Selbstgemachtem aus Küche und Garten zu unterhalten. Selbstverständlich können die Objekte auch erworben werden.

Informationen zur Caritas-Einrichtung Hartlauerhof finden Sie auf der Homepage der Caritas OÖ.