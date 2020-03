Am Donnerstag, 19. März, um 19 Uhr findet ein Vortrag mit Marietheres van Veen zum Thema „Safer Internet“ im Pfarrhof St. Valentin statt.

ST. VALENTIN. Bei dem interaktiven Vortrag erhalten die Eltern Einblicke in das Medienverhalten von Familien in Österreich. Vertrauenswürdige Informationsquellen werden ebenso vorgestellt wie Möglichkeiten des „richtigen“ Umgangs mit Medien. Chancen und die Risiken der virtuellen Realität werden abgewogen und der Frage nachgegangen: Wie kann ich meine Kinder in dieser Welt begleiten? Darauf geht Filmemacherin, Dozentin, freie Journalistin und Elternbildnerin Marietheres van Veen auf dem Vortrag, der in Kooperation mit dem Eltern-Kind-Zentrum Wichtelhausen und dem Katholischen Bildungswerk organisiert wird, ein. Mehr Informationen unter wichtelhausen.at