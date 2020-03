Skitourentage auf der Lizumerhütte

Die Ennser Naturfreunde machten sich auf den Weg ins Wattental in Tirol um dort 4 Tage mit Skitourengehen zu verbringen.

Untergebracht waren die 14 Teilnehmer in der Lizumerhütte auf 2000 m Seehöhe. Durch den starken Föhnsturm gab es teilweise starke Schneeverwehungen,

die Schneequalität war jedoch sehr gut und so folgten auf die Anstiege einige schöne Abfahrten in feinstem Pulverschnee.

Am letzten Tag gab es dann als Abschluss eine lange Talabfahrt auf unverspurten Hängen.